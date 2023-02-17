Белгород, 17 февраля, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Город Шебекино обстреляли украинские военные, тяжёлые ранения получила местная жительница. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 17 февраля в своём телеграм-канале.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

В результате обстрела повреждены линии электропередачи, город частично обесточен. Энергетики переключают абонентов на резервные линии, оперативные службы осуществляют подомовой обход, отметил он.

«По предварительным данным, есть пострадавший — женщина в тяжёлом состоянии. Бригада скорой медицинской помощи находится на месте», — написал Гладков.

Ранее белгородский губернатор опубликовал снимки из села Новая Таволжанка под Шебекино, которое обстреляли военнослужащие ВСУ. В селе получили повреждения два частных домовладения.