США, 17 февраля, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Женщина и её пятилетний сын упали с Ниагарского водопада в американском штате Нью-Йорк, ребёнок выжил. Об этом сообщает 17 февраля Daily Mail.

Денисов Роман/Фотохроника ТАСС Ниагарский водопад

Семейная пара с ребёнком прибыла в отпуск из штата Иллинойс. Трагедия произошла днём 12 февраля. 34-летняя женщина перелезла через перила на Козьем острове в государственном парке «Ниагара» и, предположительно, спрыгнула вместе с ребёнком со скалы у водопада.

Её тело нашли на льду на дне ущелья возле комплекса «Пещера ветров», мальчика обнаружили живым и на машине скорой помощи доставили к вертолёту, а затем в больницу. Ребёнок получил травму головы и был в сознании. Он перенёс операцию, медики сообщали, что его состояние критическое.

В полиции проводят расследование и считают, что произошедшее не было несчастным случаем. Показания взяли у мужа погибшей и других свидетелей трагедии.

Спасатели преодолели около 100 м «опасного льда», чтобы подобраться к матери и сыну. Их имена не разглашаются.