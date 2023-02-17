Лукашенко предложил производить штурмовики МиГ-25 в Белоруссии

Москва, , 15:56 — REGNUM Белоруссия «при соответствующей небольшой поддержке России» готова производить штурмовики МиГ-25, заявил 17 февраля на встрече с президентом России Владимиром Путиным белорусский лидер Александр Лукашенко.

Миг-25 (сс) Rob Schleiffert

Президент Белоруссии назвал МиГ-25 «рабочей лошадкой» и отметил, что этот вид штурмовиков «хорошо себя показал» в ходе проведения военной спецоперации на Украине.

Как сообщалось ранее, 17 февраля Александр Лукашенко прибыл в Москву. В начале двусторонней встречи Владимир Путин заявил, что лидеры намерены обсудить вопросы безопасности, обороны и экономики.