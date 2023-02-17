Ново-Огарево, Московская область, 17 февраля, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе встречи со своим коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко обсудит вопросы безопасности, военного сотрудничества, а также экономической кооперации.

President.gov.by Александр Лукашенко и Владимир Путин

По его словам, основное время будет посвящено подготовке к встрече в широком составе с коллегами из правительства, также будет обсуждение по всему спектру отношений, это касается вопросов безопасности, военного сотрудничества.

«Но основа всего — это экономика», — рассказал российский лидер на встрече с Лукашенко, уточнив, что объем товарооборота между Россией и Белоруссией достиг рекордного уровня с 2022 года — более 43 млрд в долларовом эквиваленте.

Путин отметил, что его очень радует то, что стороны расширяют возможности в области промышленной кооперации.

Глава российского государства обратил внимание на то, что благодаря усилиям Лукашенко в данной области было многое сохранено из наследия СССР и получило позитивное развитие.

«И результатами этого развития мы можем сегодня воспользоваться, и больше того, объединяя усилия, мы создаем некую синергию», — пояснил Путин, уточнив, что с одной стороны — возможности Белоруссии в сфере промышленности, а с другой — потребности рынка России и дополнительные усилия российских предприятий, инженеров, научной школы.

«Все это складывается очень эффективно по некоторым отраслям, и мы надеемся на то, что даст хороший результат как для Белоруссии, так и для России», — отметил российский лидер, напомнив, что базу для дальнейшего развития в экономической сфере создает также работа по укреплению Союзного государства.