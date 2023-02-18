Российскую певицу, выступающую под творческим псевдонимом Инстасамка, внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Эта новость может показаться курьезной, но великолепно отражает повседневную реальность, в которую погружены граждане Украины

Анатолий Савенко, , 14:24 — REGNUM В последнее время новости из Украины — это в основном перечисление ухищрений военкоматов по отлову военнообязанных. Там силой волокут со двора, там поймали на улице, а кому-то повесткой заменяют уголовное дело. И конечно, отчёты об очередных ракетных ударах.

Борщ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Возникает обманчивое ощущение, что облавы, повестки, воздушные тревоги и «прилёты» ракет и БПЛА — это и есть та повседневность, которой живет нынешняя Украина. Но это далеко не так.

«Все рестораны загружены»

«Вчера был неплохой день. Полная загрузка ресторанов. Нам даже пришлось регламентировать время за столиком — два часа на стол. Все рестораны были загружены». Это киевский ресторатор Михаил Бейлин комментирует журналистам, как в его заведениях прошёл День святого Валентина.

Всю осень киевские рестораторы жаловались на отключения света. Холодильники текут, невозможно готовить на электроплитах, не работают касса и терминалы оплаты. Но тут свезло: с 12 февраля в Киеве нет отключений света. ДТЭК (крупная украинская энергетическая компания, владелец 75% ТЭС) что-то мудрит с пересчётом лимитов и вот уже почти неделю в Киеве электричество без ограничений. Фух, можно работать!

Но дело даже не в этом, а в том, что ресторан Catch Михаила Бейлина — заведение по киевским меркам недешёвое. Сам он уточняет, что средний чек 14 февраля был в пределах 2–6 тыс. грн (50–150 долларов). И ведь пришли.

Мобилизация на Украине Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Москвичи конечно скажут: «Чек 50–100 долларов на двоих? О чём это вообще?».

Ну так и Киев — не Москва. Например, заведующему аптекой в Киеве сегодня предлагают зарплату 18–20 тыс. грн (450–500 долларов). Бармен, бариста, официант, повар могут рассчитывать на доход до 25 тыс. грн (чуть более 550 долларов, и это уже с чаевыми). Главбух главбуху рознь — мне попались две свежие вакансии на 30 и на 40 тыс. грн (750 и 1 тыс. долларов).

Так что даже для киевского главбуха такой чек сегодня — не тьфу. А все остальные поход в ресторан на 2 тыс. грн вообще себе не могут позволить, потому что отдают за квартиру минимум 8 тыс. грн аренды и коммунальных платежей.

И всё же в ресторане «биток», ресторатор доволен. Значит, есть ещё кому гулять, не так ли? Ведь не на последние сидят, в конце концов?

И не только гулять.

Сегодня в Telegram можно в прямом эфире наблюдать, где работники ТЦК (военкоматов) отлавливают мужчин и вручают им повестки. Город, улица, конкретный адрес. Сколько, куда пошли, фото и видео. А люди при этом толпой валят в ресторан. Не боятся? Или просто знают, что владелец потолковал с военкомом насчёт исключения его заведений из маршрута рейдов?

Одним суп жидкий, другим жемчуг мелкий.

«Ґанібал Лектер з Житомира»

Пока одни рестораторы подсчитывают барыши от 14 февраля, другие людоедствуют.

Шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко (главный украинский хейтер салата оливье, организатор битвы за борщ) в интервью для «Украинской правды» рассказал о блюде, которое хотел бы приготовить главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

«Залужному я бы знаешь что приготовил? Была такая русня под Изюмом: когда украинцы, ВСУ жгли русню под Изюмом. И я придумал такое блюдо и подумал, что я бы ему это приготовил: берёшь мясо, хорошую вырезку, говядину. Нарезаешь его, жаришь, потом добавляешь сливочное масло, добавляешь коньяк и поджигаешь. Оно начинает гореть. И пока оно горит, ты это мясо берёшь и перекладываешь на тарелку. Посыпаешь это изюмом и даёшь хлеб. И всё. И ты ешь горящее мясо с изюмом и хлебом. Хорошо так. Это по-нашему».

Евгений Клопотенко Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Это привычная уже история, но каждый раз как в первый.

Самые боевитые жгуны отчего-то в глубоком тылу всегда сидят. Чубатому Клопотенко 35 годочков, кровь с молоком, — хоть сейчас в военкомат и под милый ему Изюм на военную кухню. Так нет.

Помните этот известный мем: NNN курильщика и NNN здорового человека?

Нормального ресторатора что волнует? Средний чек, заполняемость и чтобы в ресторанах не шибко воровали на закупках и левом алкоголе — вот как Михаила Бейлина. Ну и электроснабжение — с поправкой на военные реалии. А тут языческие ритуалы какие-то, симуляция каннибализма. «Съем печень и сердце врага, стану сильнее».

«Ґанібал Лектер з Житомира», прости господи.

«Они устали от войны»

14 февраля отмечали не только в киевских дорогих ресторанах, но и в более демократичных молодёжных клубах Полтавы. И сильно огорчили этим патриотическую общественность.

«Молодежь Полтавы в местном заведении отрывается под Инстасамку, Басту, Моргенштерна», — негодует журналист Константин Андриюк.

Но молодёжь, которую он пытался усовестить, не вняла.

«Часть из них даже прибежали в комментарии в соцсети, где их уже осудили. И честно признались — мол они «устали от войны», они просто «живут жизнь», а всем «патриотам» посоветовали слушать ваньку-встаньку».

И смех, и грех. Такова жизнь, пане Андриюк: подростки в 15 лет хотят плясать в клубах, а не лепить пельмени захысныкам Украины. Без выходных и праздников.

Эти дети чувствуют, как ненужный и глупый конфликт вытягивает их молодость, их лучшие годы. И пока ещё не боятся сказать это вслух.

Как и все дети, они слышат только себя. И не задумываются над тем, что если они всего лишь за год устали от войны, то как должны устать от неё те, к кому война пришла девять лет назад?

Но в любом случае спасибо пану Андриюку за картинку другой Украины. Той, которую он и другие журналисты не хотят показывать: Украины, плюющей на официозный милитаризм властей и СМИ.

Возмущениями патриотичного журналиста история не ограничилась. Дарью Зотееву (так Инстасамку зовут в миру) уже внесли в базу сайта «Миротворец» с формулировкой «пропаганда российского нацизма и фашизма» и «соучастник преступлений российской власти против Украины». Со стороны это кажется комичным абсурдом, если не знать украинских реалий.

Инстасамка Иван Шилов © ИА REGNUM

Украинские силовики используют «Миротворец» как вполне рабочую базу данных, ведь изначально он наполнялся «аккаунтами» собственно украинских граждан, потенциально нелояльных режиму. Куклачёв и Инстасамка завелись там потом. Практика, по которой человек с оружием и в форме проверяет содержание вашего смартфона просто на улице или у вас дома, тоже стала повсеместной. И предсказать, как именно он отреагирует на подписку в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на «ворога Украины» или песню в плейлисте, довольно сложно.

«Недвижимость не работает»

Мы начинали с ресторанов и обеспеченной прослойки украинского общества. И тут самое время вспомнить поговорку «Богатые тоже плачут».

Тем более речь пойдёт о хорошо знакомом российскому читателю персонаже. Украинский пропагандист Дмитрий Гордон, журналист-интервьюер, работавший в жанре «Юрий Дудь», когда сам Дудь (физическое лицо признанное в РФ иностранным агентом) ещё ходил в ясли.

«Юрий Дудь отправился на машине времени прямиком в 1989 год, чтобы взять интервью, у Виктора Цоя»? Пф-ф-ф, Гордон брал интервью у Цоя в 1990-м, без всякой машины времени.

Немногие знают, что Гордон не только пропагандист, журналист и колоритный персонаж украинского медиатеррариума. Он ещё и довольно крупный по киевским меркам рантье.

Александр Гордон Иван Шилов © ИА REGNUM

В 1980-х он занимался организацией концертов звёзд эстрады мимо кассы, на первые капиталы в 1990-е скупал недвижимость в Киеве. Любой, кто делал то же и тогда же в Москве, должен сейчас понятливо кивнуть: за тысячи долларов тогда покупалось то, что теперь стоит миллионы.

Сам он признаёт наличие «…16 квартир и много торговой недвижимости». За этой формулировкой скрываются квадратные метры вплоть до Пассажа. Если мерить московскими мерками, то это место уровня ГУМа: Louis Vuitton, Salvatore Ferragamo, Bally, Bottega Veneta — вот эта вся история.

«*** началась. У меня в кармане 20 тыс. долларов. Недвижимость не работает, не сдаётся практически вся. А что сдаётся, то уходит на оплату коммунальных платежей огромных», — жаловался он пару недель назад в интервью своей жене (сам у себя брать интервью ещё не научился). Но и этого всё равно не хватило, пришлось продать Maybach, на очереди — джип Mercedes-Benz.

По словам игроков рынка, Гордон ещё легко отделался: в среднем доходы киевских рантье упали в три — пять раз. «…[раньше] я с двух квартир имел 2 тыс. долларов ежемесячно, теперь зарабатываю в лучшем случае 300–400», — жалуется один из рантье-середнячков.

***

Во многом поэтому все они и ярятся.

Рантье во главе с Гордоном не зарабатывают на аренде, Клопотенко — на ресторанах. Теперь зарабатывают и живут припеваючи ребята из военкоматов. Видимо, как раз они и сделали на днях кассу киевскому Catch.

Но эти ловцы человеков — ребята простые. Им бы что-то понятное съесть, а не псевдочеловечину в коньяке.

А где-то вдали от всех этих столичных тусовок — простые хлопцы и девчата из Полтавы и других украинских городов. И хотят они лишь двух вещей: чтобы всё это закончилось прежде, чем им стукнет 18 лет. Чтобы можно было снова отплясывать под Инстасамку и Басту, не опасаясь квохтания патриотически озабоченных журналистов.