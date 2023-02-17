В Москве отправили в СИЗО агента СБУ, поджигавшего шкафы с железнодорожной аппаратурой

Москва, , 15:48 — REGNUM Мещанский суд Москвы заключил под стражу агента СБУ по уголовному делу о двух диверсиях на Московской железной дороге. Об этом 17 февраля сообщили в пресс-службе суда.

Гражданин Украины, причастный к совершению по заданию СБУ Украины двух диверсионных акций на объектах инфраструктуры Московской железной дороги © Пресс-служба ФСБ РФ/РИА Новости

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Кармазина С. Н. меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщили в суде.

Напомним, что 15 февраля силовики задержали уроженца Харьковской области, который по заданию спецслужб Украины поджигал шкафы с аппаратурой на объектах железной дороги.

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В ходе допроса задержанный признался, что начал сотрудничать с украинскими и польскими спецслужбами из-за угроз его дочери.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в отношении агента СБУ, причастного к двум диверсиям на Московской железной дороге, возбудили уголовное дело. Дело о диверсии возбуждено 16 февраля. При этом само преступление было совершено в конце января текущего года.

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