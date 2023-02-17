В Москве заключён в СИЗО агент СБУ, устраивавший диверсии
Москва, 17 февраля 2023, 15:48 — REGNUM Мещанский суд Москвы заключил под стражу агента СБУ по уголовному делу о двух диверсиях на Московской железной дороге. Об этом 17 февраля сообщили в пресс-службе суда.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Кармазина С. Н. меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщили в суде.
Напомним, что 15 февраля силовики задержали уроженца Харьковской области, который по заданию спецслужб Украины поджигал шкафы с аппаратурой на объектах железной дороги.
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В ходе допроса задержанный признался, что начал сотрудничать с украинскими и польскими спецслужбами из-за угроз его дочери.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в отношении агента СБУ, причастного к двум диверсиям на Московской железной дороге, возбудили уголовное дело. Дело о диверсии возбуждено 16 февраля. При этом само преступление было совершено в конце января текущего года.
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