Ново-Огарево, Московская область, 17 февраля, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 17 февраля в резиденции Ново-Огарёво провел переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. В ходе встречи белорусский президент, в частности, заявил, что республика при небольшой поддержке РФ готова выйти на производство МиГ-25, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

Лукашенко заявил, что 28 союзных программ РФ и Белоруссии выполнены на 80%, и что «миролюбивым» странам не удалось зажать санкциями РФ и Белоруссию, импортозамещение продвигается.

При обсуждении ключевых вопросов дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, было заявлено, что товарооборот РФ и Белоруссии за 2022 год составил $50 млрд. Российские фирмы заказали услуг более чем на $300 млн у IT-компаний Белоруссии.

По словам Владимира Путина, благодаря усилиям Александра Лукашенко «за последние десятилетия очень многое в Белоруссии сохранено и получило позитивное развитие». Результатами этого развития могут вместе пользоваться Россия и Белоруссия, считает российской президент. Помимо экономики, российский лидер намерен обсудить с белорусским коллегой вопросы безопасности и военного сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что 17 февраля Владимир Путин проводил встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко и прокомментировал инициативу Александра Лукашенко провести переговоры Путина и Байдена в Минске. Владимир Путин заявил, что смотрел пресс-конференцию Лукашенко, которая прошла накануне, 16 февраля, и разделяет его позиции и подходы.