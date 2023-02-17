Брюссель, 17 февраля, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Единственный способ гарантировать «продолжительный и справедливый» мир на Украине заключается в том, чтобы оказывать Киеву военную поддержку, заявил 17 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Jason Franson/Global Look Press Йенс Столтенберг

Он вновь призвал страны — члены НАТО направлять на Украину все виды современного оружия.

Как сообщалось ранее, Столтенберг в феврале 2023 года заявил, что противостояние НАТО и России, вероятно, продолжится и после завершения горячей фазы конфликта на Украине.

Руководители западных стран, включая и ЕС, выражают намерение продолжать поставки оружия в Киев. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предположил, что «переговоры о мире» и поставки оружия могут идти параллельно.