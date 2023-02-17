Москва, 17 февраля, 2023, 15:48 — ИА Регнум. Посол Нидерландов Хиллес Арно Бесхоор Плух в четверг, 16 февраля, был вызван в Министерство иностранных дел России. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

От дипломата потребовали прекращения навязчивых попыток нидерландских властей безосновательно возлагать на Россию ответственность за авиакатастрофу рейса МН17 «Малайзийских авиалиний» в небе над Донбассом в июле 2014 года.

Также внимание посла обратили на деструктивную позицию Гааги, занятую на визовом направлении. Бесхоора Плуха призвали отказаться от ультиматумов и вернуться к конструктивному обсуждению спорных вопросов.

Напомним, в начале февраля МИД Нидерландов вызвал посла России в Амстердаме Александра Шульгина в связи с новыми выводами совместной следственной группы о том, что к катастрофе якобы причастны российские власти, будто бы передавшие Донецкой Народной Республике зенитно-ракетный комплекс «Бук».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года Россия предписала 15 дипломатам Нидерландов покинуть страну. До этого персонами нон грата в Нидерландах объявили 18 сотрудников российского посольства и представительств РФ.