Медведев объяснил, почему Зеленскому не надо вести переговоров с Россией
Москва, 17 февраля 2023, 15:42 — REGNUM Владимиру Зеленскому не надо будет вести переговоров с Россией, потому что ему надо будет просто подписать то, что ему скажут. Об этом 17 февраля заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
«Верховный украинский клоун снова брякнул, что он не будет вести переговоры с президентом России. Не ново, но есть нюанс, о котором он вчера умолчал, хотя отлично его понимает», — написал Медведев.
«Ему не надо будет вести никаких переговоров. Ему надо будет подписать то, что ему скажут», — добавил он.
По словам Медведева, цена любой подписанной Зеленским бумаги будет невысока, о чём говорит и судьба Минских соглашений.
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