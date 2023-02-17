Медведев: Зеленскому надо будет только подписать то, что ему скажут

Москва, , 15:42 — REGNUM Владимиру Зеленскому не надо будет вести переговоров с Россией, потому что ему надо будет просто подписать то, что ему скажут. Об этом 17 февраля заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

«Верховный украинский клоун снова брякнул, что он не будет вести переговоры с президентом России. Не ново, но есть нюанс, о котором он вчера умолчал, хотя отлично его понимает», — написал Медведев.

«Ему не надо будет вести никаких переговоров. Ему надо будет подписать то, что ему скажут», — добавил он.

По словам Медведева, цена любой подписанной Зеленским бумаги будет невысока, о чём говорит и судьба Минских соглашений.

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