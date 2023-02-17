Москва, 17 февраля, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Украинскому президенту Владимиру Зеленскому не надо будет вести переговоры с Россией, потому что он должен просто подписать то, что ему скажут. Об этом 17 февраля заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Екатерина Штукина/POOL/ТАСС Дмитрий Медведев

«Ему не надо будет вести никаких переговоров. Ему надо будет подписать то, что ему скажут», — написал Медведев.

По его словам, «верховный украинский клоун» отлично это понимает.

Читайте также: Читатели Daily Mail призвали не поставлять оружие Зеленскому

Он добавил, что цена любой подписанной Зеленским бумаги будет невысока, о чём говорит и судьба Минских соглашений.