Лукашенко: Минск выполнил все договорённости с Москвой в сфере безопасности
Ново-Огарево, Московская область, 17 февраля 2023, 15:43 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск в прошлом году выполнил все договоренности с Россией в сфере безопасности и обороны.
Он сообщил, что всё, о чем договаривались совсем недавно по безопасности и обороне, Белоруссия полностью выполнила по 2022 году.
«И даже больше сделали», — заявил Лукашенко в ходе встречи президентом России Владимиром Путиным.
Он также добавил, что позже расскажет, что делается в этом плане.