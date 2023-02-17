Ново-Огарево, Московская область, , 15:43 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск в прошлом году выполнил все договоренности с Россией в сфере безопасности и обороны.

Александр Лукашенко Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он сообщил, что всё, о чем договаривались совсем недавно по безопасности и обороне, Белоруссия полностью выполнила по 2022 году.

«И даже больше сделали», — заявил Лукашенко в ходе встречи президентом России Владимиром Путиным.

Он также добавил, что позже расскажет, что делается в этом плане.