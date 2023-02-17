Мадрид, 17 февраля, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Испания начала обучение украинских военных обращению с зенитно-ракетными комплексами Patriot, при этом местные эксперты отмечают: эти американские ЗРК не столь эффективны в противодействии российским оперативно-тактическим ракетным комплексам (ОТРК) «Искандер» и «Кинжал». Об этом говорится в материале, опубликованном 16 февраля мадридским изданием La Razón (перевод ИА REGNUM).

Иван Шилов ИА REGNUM Комплекс «Искандер-М»

Система MIM-104 Patriot считается лучшим ЗРК, которым в настоящее время располагают США и который также эксплуатируется союзниками по НАТО, такими как Германия, Испания, Греция, Нидерланды, Румыния и Швеция, разъясняет издание. La Razón напоминает: в Белом доме заявили, что новая батарея ракет Patriot «станет важнейшим ресурсом для защиты украинского народа» от атак России «на критически важную инфраструктуру Украины».

Но у экспертов есть вопросы по поводу эффективности системы. Комплексы Patriot PAC-2, переданные Саудовской Аравии для использования против йеменских повстанцев-хуситов, недостаточно эффективно проявили себя в противодействии ракетам Burkan-2 (которые хуситы выпустили по саудовской столице Эр-Рияду), отмечает Джеффри Льюис, эксперт калифорнийского Института международных исследований Миддлбери. «Я глубоко скептически отношусь к тому, что Patriot якобы когда-либо перехватывал баллистическую ракету дальнего радиуса действия в бою. По крайней мере, я еще не видел убедительных несекретных доказательств успешного перехвата Patriot», — отмечал Льюис в публикации в Foreign Policy под заголовком «Ракеты Patriot: производятся в Америке, терпят неудачу везде».

Испанская La Razón, комментируя тезис американского эксперта, отмечает: советские комплексы «Скад» времен войны в Персидском заливе, на основе которых создан Burkan-2, — это совсем не то, что современные российские ОТРК семейства «Искандер».

Полубаллистическая ракета 9М723 «Искандер» может двигаться на высоте 50 км с конечной скоростью 6–7 Махов, разъясняет испанское издание.

Теоретически она может быть сбита ракетой из комплексов Patriot PAC-2 или PAC-3 на высоте от 2,5 до 20 км. Но — подчеркивает издание — ракета «Искандер» 9М723 может менять направление полета, что снижает вероятность ее уничтожения в полете.

Перед подходом к цели 9М723 может снизиться до высоты 70 метров (менее километра), что затрудняет для американских систем противоракетной обороны перехват основной баллистической ракеты, используемой Россией. Не говоря уже о том, что крылатые ракеты «Искандер», 9М728 и 9М729, могут лететь на высоте от 7 до 60 метров, что значительно ниже мест действия американских радаров, признает западное издание.

В декабре 2022 года власти США сообщили, что выделяют Киеву новый пакет военной помощи на 1,85 млрд долларов, в который войдёт батарея систем ПВО Patriot. 4 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что подготовка к передаче «Пэтриотов» началась.