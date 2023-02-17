Путин в ходе встречи с Лукашенко заявил, что смотрел его пресс-конференцию
Ново-Огарево, Московская область, 17 февраля 2023, 15:34 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что смотрел его пресс-конференцию, которая прошла накануне, 16 февраля.
Лукашенко с улыбкой отреагировал: «Лучше б не смотрели: расстроились, наверное».
Как сообщало ИА REGNUM, арезиденты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Ново-Огарево.
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл 17 февраля с рабочим визитом в Москву.