Ново-Огарево, Московская область, , 15:34 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что смотрел его пресс-конференцию, которая прошла накануне, 16 февраля.

Президент России Владимир Путин и Президент Белоруссии Александр Лукашенко Kremlin.ru

«Вчера смотрел вашу пресс-конференцию», — сказал Путин в начале встречи.

Лукашенко с улыбкой отреагировал: «Лучше б не смотрели: расстроились, наверное».

«Нет, почему? Разделяю ваши позиции, подходы. Вы знаете», — отметил российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, арезиденты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Ново-Огарево.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл 17 февраля с рабочим визитом в Москву.