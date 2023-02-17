Ново-Огарево, Московская область, 17 февраля, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что смотрел его пресс-конференцию, которая прошла накануне, 16 февраля.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин и Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Вчера смотрел вашу пресс-конференцию», — сказал Путин в начале встречи.

Лукашенко с улыбкой отреагировал: «Лучше б не смотрели: расстроились, наверное».

«Нет, почему? Разделяю ваши позиции, подходы. Вы знаете», — отметил российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин 17 февраля проведет встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Он добавил, что начало переговоров будет публичным, «увидим первый обмен фразами».

«Если появится информация для публикования, мы обязательно это сделаем», — сказал представитель Кремля, предположив, что лидеры двух стран обозначат круг вопросов перед началом беседы.