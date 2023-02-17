Киев, 17 февраля, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Новыми санкциями в отношении российской нефти должны стать запрет на перевозку российских грузов по Суэцкому каналу и перекрытие южной ветки нефтепровода «Дружба», заявил 17 февраля бывший президент Украины Петр Порошенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефтепровод «Дружба»

Указанные меры приведут к удорожанию транзита, то есть к потерям для России, и Украина, по словам Порошенко, готова взять на себя «часть потерь», неизбежных и для стран-транзитеров.

Южная ветка нефтепровода «Дружба» проходит через территорию Украины в Евросоюз (Венгрию, Словакию и Чехию).

В начале февраля 2023 года сообщалось, что ВСУ обстреляли нефтеперекачивающую станцию «Дружбы» в Брянской области, однако на работе нефтепровода это не отразились.