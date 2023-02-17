Екатеринбург, 17 февраля, 2023, 15:32 — ИА Регнум. В Екатеринбурге мигранты прорвали оцепление силовиков с автоматами, когда те пришли в мечеть с целью проверки документов. Об этом 17 февраля сообщает портал E1.ru.

Цитата из видео в telegram Оцепление возле мечети. Екатеринбург

Пока полицейские проверяли документы у мигрантов, часть из них смогла вырваться через забор. Некоторых смогли задержать, другие убегали на остановку и садились в первый попавшийся транспорт.

В пресс-службе областного управления МВД рассказали, что сотрудники правоохранительных органов ищут нелегалов.

«У ряда граждан, находившихся на данном объекте, сейчас проверяются личные данные, а также правомерность их нахождения на территории страны», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что об итогах рейда говорить пока рано, он ещё не завершён.