Брянск, , 15:37 — REGNUM Над Брянском, предположительно, сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщает RT.

Беспилотники Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, беспилотный летательный аппарат атаковал аэропорт. Разрушений нет.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что беспилотник ВСУ был сбит в районе Балаклавской ТЭС. По его словам, станция не получила повреждений и продолжает работать в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Вооружённые силы России нанесли ракетный удар по предприятиям, обеспечивавшим ВСУ боеприпасами и топливом.