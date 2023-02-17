Брянск, 17 февраля, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Над Брянском, предположительно, сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщает RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Согласно опубликованным данным, беспилотный летательный аппарат атаковал аэропорт. Разрушений нет.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что беспилотник ВСУ был сбит в районе Балаклавской ТЭС. По его словам, станция не получила повреждений и продолжает работать в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Вооружённые силы России нанесли ракетный удар по предприятиям, обеспечивавшим ВСУ боеприпасами и топливом.