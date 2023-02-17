Путин подписал закон о пенсионном обеспечении в новых субъектах Федерации

Москва, , 15:33 — REGNUM С 1 марта в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях будут выплачивать пенсии и дополнительное социальное обеспечение в соответствии с российским законодательством. Соответствующий закон 17 февраля подписал президент России Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин © Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Документом, опубликованном на официальном портале правовой информации, предусматривается поэтапный переход на общероссийский пенсионный возраст.

Новые требования касаются граждан, которые постоянно проживают на указанных территориях на момент их принятия в состав России и приехавших в страну ранее.

Начисление пенсий будет производиться в заявительном порядке. Документы на украинском языке примут без перевода.

Для обратившихся в период с 1 марта 2023 года по 29 февраля 2024 года выплату пенсии назначат с 1 марта 2023 года, но не ранее дня возникновения права на неё.

Подтвердить стаж и размер зарплаты граждане смогут документами от работодателей или госорганов. При отсутствии данных документов стаж и размер дохода определят специальные межведомственные комиссии в новых регионах.

Процесс перехода к общероссийским нормам продлится до конца 2027 года.

Как сообщало ИА REGNUM, жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей перейдут на повышенный пенсионный возраст на четыре года позже, чем граждане России из других регионов.

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