Москва, 17 февраля, 2023, 15:33 — ИА Регнум. С 1 марта в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях будут выплачивать пенсии и дополнительное социальное обеспечение в соответствии с российским законодательством. Соответствующий закон 17 февраля подписал президент России Владимир Путин.

Михаил Метцель/POOL/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

Документом, опубликованном на официальном портале правовой информации, предусматривается поэтапный переход на общероссийский пенсионный возраст.

Новые требования касаются граждан, которые постоянно проживают на указанных территориях на момент их принятия в состав России и приехавших в страну ранее.

Начисление пенсий будет производиться в заявительном порядке. Документы на украинском языке примут без перевода.

Для обратившихся в период с 1 марта 2023 года по 29 февраля 2024 года выплату пенсии назначат с 1 марта 2023 года, но не ранее дня возникновения права на неё.

Подтвердить стаж и размер зарплаты граждане смогут документами от работодателей или госорганов. При отсутствии данных документов стаж и размер дохода определят специальные межведомственные комиссии в новых регионах.

Процесс перехода к общероссийским нормам продлится до конца 2027 года.

Как сообщало ИА REGNUM, жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей перейдут на повышенный пенсионный возраст на четыре года позже, чем граждане России из других регионов.