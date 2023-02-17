Москва, , 15:21 — REGNUM Фигуристу Роману Костомарову делали прокол в лёгком и ставили дренаж для выведения жидкости. Об этом 17 февраля сообщает «Спорт-Экспресс».

Роман Костомаров © Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Отмечается, что отёк организма ещё есть, поскольку вода стоит долго из-за проблем в функционировании почек. Также есть проблема с забиванием сосудов и наличием подкожной жидкости.

При этом Костомарову уменьшили количество капельниц.

Также стало известно, почему спортсмена пока не будут оперировать, чтобы не увеличивать нагрузку на органы из-за наркоза.

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