Канберра, 17 февраля, 2023, 15:10 — ИА Регнум. В австралийском штате Квинсленд полицейские теперь обязаны докладывать следователям по борьбе с терроризмом о религиозных экстремистах, коммунистах и сторонниках «теории заговора». Об этом 17 февраля сообщает телеканал ABC.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

Отмечается, полицейские штата получили циркуляр о новых правилах поведения с представителями «группы риска».

К ним отнесли «религиозных, политических и социальных экстремистов», сторонников «теории заговора», «независимых граждан», не признающих нынешние власти в Австралии, а также «лиц с идеологическими взглядами, относящимися к капитализму, коммунизму, социализму и марксизму».

«Офицерам сказано сообщать обо всех проявлениях вызывающего беспокойство или обостряющегося поведения ввиду идеологических убеждений», — сообщает ABC.

Отметим, что к сторонникам «теории заговора» в Австралии стали причислять тех, кто не согласен с официальной позицией по поводу пандемии COVID-19.