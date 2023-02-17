Одесса, Украина, , 15:12 — REGNUM В Одессе в одном из кафе клиентке отказали в обслуживании после того, как она потребовала разговаривать с ней только на украинском языке. Соответствующее видео опубликовал украинский телеканал ТСН в своём Telegram-канале.

Одесса Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что свой отказ обслуживать клиентку на украинском языке владелец объяснил тем, что плохо им владеет. Когда посетительница стала настаивать на своём, потребовала заменить меню на русском языке, в результате владелец сообщил, что закрывает кафе.

Уточняется, что клиентка написала заявление в полицию.