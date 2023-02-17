Одесса, Украина, 17 февраля, 2023, 15:12 — ИА Регнум. В Одессе в одном из кафе клиентке отказали в обслуживании после того, как она потребовала разговаривать с ней только на украинском языке. Соответствующее видео опубликовал украинский телеканал ТСН в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

Отмечается, что свой отказ обслуживать клиентку на украинском языке владелец объяснил тем, что плохо им владеет. Когда посетительница стала настаивать на своём и потребовала заменить меню на русском языке, владелец сообщил, что закрывает кафе.

Уточняется, что клиентка написала заявление в полицию.