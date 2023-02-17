Москва, , 15:19 — REGNUM Президентом РФ Владимиром Путиным подписан федеральный закон, который предусматривает получение социальной поддержки супругами военнослужащих, погибших в ходе спецоперации, вне зависимости от состава семьи, в которой они живут.

Владимир Путин Kremlin.ru

Соответствующий документ опубликован 17 февраля на официальном портале правовой информации.

В соответствии с поправками в закон «О ветеранах» супруги военнослужащих, погибших в ходе боевых действий, будут получать соцподдержку вне зависимости от состава семьи, в которой они живут. Ранее поддержку могли получать только вдовы, проживающие вместе с детьми или одни.

Уточняется, что на социальную поддержку вдовы могут рассчитывать только до момента заключения нового брака.

Ранее российский лидер подписал закон о мерах социальной поддержки для отдельных категорий граждан в регионах, вернувшихся в состав страны в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, три военных округа России получили новых командующих.

Читайте ранее в этом сюжете: Вдовы ветеранов боевых действий получат максимальную соцподдержку