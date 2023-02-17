Путин сравнил главу Газпрома Миллера с Соловьем-разбойником

Москва, , 15:07 — REGNUM Президент России Владимир Путин 17 февраля в шутку сравнил главу Газпрома Алексея Миллера с Соловьем-разбойником.

Участники мероприятия по случаю по случаю 30-летия ПАО «Газпром» на экране видеосвязи © Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Президент в ходе разговора с Миллером по конференц-связи обратил внимание на своеобразно надетую главой Газпрома шапку.

«Шапку вы носите, как Соловей-разбойник, и это лишний раз подтверждает отдельные черты вашего характера», — сказал Путин.

Как сообщалось ранее, президент 17 февраля принимает участие в мероприятиях, посвященных 30-летию Газпрома. Путин заявил, что газ еще долго будет оставаться «ценнейшим ресурсом» и «реальным активом», а потому перед Газпромом, активы которого являются «астрономическими», стоят очень масштабные задачи.