Москва, 17 февраля, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 17 февраля в шутку сравнил главу Газпрома Алексея Миллера с Соловьем-разбойником.

Михаил Метцель/POOL/ТАСС Участники мероприятия по случаю 30-летия ПАО «Газпром» на экране видеосвязи

Президент в ходе разговора с Миллером по конференц-связи обратил внимание на своеобразно надетую главой Газпрома шапку.

«Шапку вы носите, как Соловей-разбойник, и это лишний раз подтверждает отдельные черты вашего характера», — сказал Путин.

«Как мы и договаривались, хоть вы и не занимаетесь этим видом спорта, вместе выйдем на татами», — добавил глава государства.

Как сообщалось ранее, президент 17 февраля принимает участие в мероприятиях, посвященных 30-летию Газпрома. Путин заявил, что газ еще долго будет оставаться «ценнейшим ресурсом» и «реальным активом», а потому перед Газпромом, активы которого являются «астрономическими», стоят очень масштабные задачи.