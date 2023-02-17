Путин подписал закон, выводящий Газпром из-под повышенного налога на прибыль от продажи СПГ

Москва, , 15:14 — REGNUM Компания Газпром и её дочерние организации больше не обязаны оплачивать повышенный налог в размере 34% от продажи сжиженного природного газа (СПГ) в 2023–2025 годах. Соответствующий закон за подписью президента России Владимира Путина опубликован 17 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

Офис компании «Газпром инвест» в Санкт-Петербурге © Александр Демьянчук/ТАСС

В документе говорится, что изменение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

В период с 2023 по 2025 годы налог на прибыль в размере 34% подлежит уплате лишь пользователям участков недр федерального значения, лицензией на которые по состоянию на 1 января 2013 года предусматривается строительство завода по производству СПГ, направление для сжижения на такой завод газа, добытого на федеральных участках недр, лицензии на которые выданы после 1 января 2013 года.

Также продлеваются сроки окончания модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, необходимой для получения обратного акциза на нефтяное сырьё.

Напомним, в ноябре 2022 года был принят закон с увеличением размера налоговой ставки от продажи СПГ для Газпрома и других экспортёров в 2023–2025 годах с 20% до 34%.

Ранее Путин поздравил Газпром с 30-летием и заявил, что природный газ надолго останется ценнейшим ресурсом и реальным активом, спрос на него будет только расти.