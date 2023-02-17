Ново-Огарево, Московская область, 17 февраля, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Ново-Огарево.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что начало переговоров будет публичным, «увидим первый обмен фразами».

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