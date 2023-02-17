Москва, 17 февраля, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 17 февраля подписан закон о мерах социальной поддержки для отдельных категорий граждан в регионах, вернувшихся в состав страны в 2022 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Устанавливается право льготников на получение с 1 марта 2023 года ежемесячной денежной выплаты и набора социальных услуг.

Указаны, в частности, выплаты лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий и реабилитированным лицам, ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, военнослужащим, инвалидам.

Кроме того, сохраняются те меры социальной защиты, которые были установлены законодательством Украины для граждан, пострадавших от радиационного воздействия, в период пребывания Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей в составе Украины.