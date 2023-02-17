На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Киев, 17 февраля, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Иван Шилов ИА REGNUM
Воздушная тревога
Ранее в городе Сумы на северо-востоке Украины произошёл взрыв. В регионе была объявлена воздушная тревога.
В результате взрывов в Харькове повреждены цеха одного из предприятий.
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