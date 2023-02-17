Читатели Daily Mail призвали не поставлять оружие Зеленскому
Лондон, 17 февраля 2023, 14:56 — REGNUM Киев должен смириться с потерей территорий, иначе ему не следует поставлять оружие. Об этом 17 февраля написали читатели британской газеты Daily Mail в ответ на отказ Владимира Зеленского от территориальных уступок в рамках потенциального мирного соглашения с Россией.
«Если Зеленский отказывается даже говорить о мире, зачем мы ему оружие посылаем?» — написал один из комментаторов.
«Украина должна смириться с потерей территорий, чтобы положить конец конфликту», — добавил второй.
«Мы должны исключить возможность передачи ему денег или оружия», — отметил третий.
Как сообщало ИА REGNUM, в январе американцы в Twitter осудили главу Зеленского и его окружение после того, как они отказались ввести рождественское перемирие по примеру России.
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