Гладков: ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка
Белгородский губернатор показал последствия обстрела Новой Таволжанки
Белгород, 17 февраля, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе, повреждены домовладения. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 17 февраля в своём телеграм-канале.
t. me/vvgladkov
Последствия обстрела села Новая Таволжанка со стороны ВСУ 17 февраля 2023 года
Он отметил, что один из снарядов попал в огород у частного дома. Взрывная волна выбила стёкла, осколки посекли забор.
«Есть повреждения и во втором частном домовладении. Оперативные службы продолжают подомовой обход территории», — написал Гладков.
Пострадавших в результате обстрела нет, добавил губернатор и опубликовал снимки пострадавшего домовладения.
16 февраля ВСУ обстреляли в Белгородском районе село Устинка.