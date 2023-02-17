Белгород, 17 февраля, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе, повреждены домовладения. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 17 февраля в своём телеграм-канале.

t. me/vvgladkov Последствия обстрела села Новая Таволжанка со стороны ВСУ 17 февраля 2023 года

Он отметил, что один из снарядов попал в огород у частного дома. Взрывная волна выбила стёкла, осколки посекли забор.

«Есть повреждения и во втором частном домовладении. Оперативные службы продолжают подомовой обход территории», — написал Гладков.

Пострадавших в результате обстрела нет, добавил губернатор и опубликовал снимки пострадавшего домовладения.

16 февраля ВСУ обстреляли в Белгородском районе село Устинка.