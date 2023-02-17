РЕН ТВ: некроз у Костомарова больше не распространяется после ампутации

Москва, , 14:48 — REGNUM Врачи смогли остановить распространение некроза у российского фигуриста Романа Костомарова после ампутации кистей рук и стопы. Об этом 17 февраля сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Фигурист Роман Костомаров © Петр Ковалев/ТАСС

«Некроз не идёт дальше, но в некоторых местах сосуды забиваются и подкожная жидкость стоит, что тоже не очень хорошо», — сказал он.

По его словам, проводить операцию спортсмену пока точно не будут, поскольку есть опасения, что его органы получат слишком большую нагрузку от наркоза.

Также отмечается, что утром Костомарову поставили дренаж для выведения жидкости из лёгкого. Кроме того, из-за отёков ему уменьшили количество капельниц. От аппарата ИВЛ его пока окончательно не отключают.

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