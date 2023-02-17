Американский сенатор обвинил жителей США в непонимании важности конфликта на Украине

Вашингтон, , 14:58 — REGNUM Общественное мнение в США по Украине меняется не в лучшую для Вашингтона сторону. Об этом заявил лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл.

Митч Макконнелл U. S. Senate

«Жаль, конечно, что общественное мнение меняется не в лучшую сторону, но хотелось бы заверить американский народ: это невероятно важно», — заявил он в интервью телеканалу Fox News.

Сенатор добавил, что нужно сплотиться, чтобы обеспечить двухпартийную поддержку жителям Украины.

Макконнелл пояснил, что целью США является победа над русскими руками украинцев, поэтому граждане США должны радоваться тому, что их не отправляют на Украины для участия в конфликте.

«Если украинцы добьются успеха, то сэкономят нам огромное количество денег в будущем. Они ведь не просят прислать им в помощь солдат, они просят о финансовой поддержке», — заявил Макконнелл.