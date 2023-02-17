Вашингтон, 17 февраля, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Общественное мнение в США по Украине меняется не в лучшую для Вашингтона сторону. Об этом заявил лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл.

U. S. Senate Митч Макконнелл

«Жаль, конечно, что общественное мнение меняется не в лучшую сторону, но хотелось бы заверить американский народ: это невероятно важно», — заявил он в интервью телеканалу Fox News.

Сенатор добавил, что нужно сплотиться, чтобы обеспечить двухпартийную поддержку жителям Украины.

Макконнелл пояснил, что целью США является победа над русскими руками украинцев, поэтому граждане США должны радоваться тому, что их не отправляют на Украину для участия в конфликте.

«Если украинцы добьются успеха, то сэкономят нам огромное количество денег в будущем. Они ведь не просят прислать им в помощь солдат, они просят о финансовой поддержке», — заявил Макконнелл.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Республиканской партии в Сенате США, не сумевшие получить контроль над палатой в ходе промежуточных выборов, 16 ноября проголосовали за то, что бы сенатор Митч Макконнелл остался на посту лидера фракции.

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