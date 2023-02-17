Брюссель, 17 февраля, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Ускоренное членство в Европейском совете невозможно для Украины, страна должна соответствовать всем предъявляемым к другим кандидатам требованиям, заявил в интервью бельгийскому телеканалу LN24 председатель ЕС Шарль Мишель.

Riccardo Antimiani/EPA/ТАСС Шарль Мишель

«Сокращённого пути не будет, мы не будем менять процедуру», — пояснил он.

Глава ЕС добавил, что до конца 2023 года пройдут дебаты по данному вопросу на уровне лидеров Евросовета, которые решат возможность начала переговоров о вступлении Украины в ЕС в зависимости от её готовности.

Как сообщалось ранее, из анализа экспертов ЕС следует, что Украина находится на «раннем» этапе подготовки к вступлению в Евросоюз.

Украина подала заявку на вступление в ЕС конце в февраля 2022 года. Другие страны-претенденты ожидают решения Еврокомиссии несколько лет.