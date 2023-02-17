В Минобороны сообщили о смене командующих в трех военных округах

Москва, , 14:39 — REGNUM Три военных округа России получили новых командующих, сообщили 17 февраля в Министерстве обороны.

Андрей Мордовичев. (сс) 关于 Media Viewer

Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев назначен командующим войсками Центрального военного округа, генерал-полковник Сергей Кузовлев — Южного военного округа, генерал-лейтенант Евгений Никифоров — командующим Западного военного округа.

Ранее, в октябре 2022 года, командующим Восточным военным округом был назначен генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

Как сообщалось ранее, в январе 2023 года министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в России в рамках шагов по обеспечению безопасности будут созданы два новых военных округа — Московский и Ленинградский.