Москва, 17 февраля, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Газа в России будет много в течение долгих десятилетий. Об этом 17 февраля заявил глава Газпрома Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Наших потребителей можно заверить, что газа в России будет много в течение долгих-долгих десятилетий», — сказал Миллер.

По его словам, залогом тому является крупнейшая в мире ресурсная база. Он отметил, что флагманом добычи является Ямальский центр газодобычи, который эксплуатирует Бованенковское месторождение.

Напомним, 17 февраля Путин принял участие в мероприятиях, посвящённых 30-летию Газпрома. В частности, он провёл двухчасовую встречу с Миллером.