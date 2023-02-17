ВС России уничтожили около 90 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Москва, , 14:29 — REGNUM Огневое поражение противнику нанесли российские войска на краснолиманском направлении, ВСУ потеряли за сутки около 90 человек. Об этом сообщает Минобороны России 17 февраля в ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине.

Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» МО РФ © Владимир Гердо/ТАСС

Группировка войск «Центр» нанесла огневое поражение противнику у села Терны под Красным Лиманом (ДНР), а также у населённых пунктов Стельмаховка, Невское и Червоная Диброва в ЛНР.

В результате уничтожены около 90 военнослужащих ВСУ, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, установка РСЗО «Град» и две самоходные гаубицы «Акация», уточнили в ведомстве.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о переброске украинских подразделений из Херсонской области к Славянску и Красному Лиману. ВСУ на этом направлении не хватает оборонительных возможностей.