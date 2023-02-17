МО РФ: на херсонском направлении уничтожены 35 военных ВСУ и РСЗО HIMARS
ВС России уничтожили установку РСЗО HIMARS и 35 военных ВСУ на херсонском направлении
Москва, 17 февраля, 2023, 14:28 — ИА Регнум. Российские войска уничтожили установку реактивной системы залпового огня HIMARS и до 35 военных ВСУ за сутки на херсонском направлении. Об этом 17 февраля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Цитата из видео Минобороны РФ
Боевая работа ВС РФ в зоне спецоперации
«На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 35 украинских военнослужащих», — сказал Конашенков на брифинге.
Также, по его словам, противник потерял 12 автомобилей, одну установку РСЗО HIMARS и две самоходные гаубицы «Акация».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 17 февраля российские военные нанесли артиллерийский удар по расположению одного из подразделений ВСУ в районе города Антоновка.