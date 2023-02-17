В Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ на донецком направлении
Москва, 17 февраля 2023, 14:26 — REGNUM Вооруженные силы России уничтожили за сутки на донецком направлении до 200 военных ВСУ, сообщили 17 февраля в Министерстве обороны РФ.
«На донецком направлении в ходе наступательных действий «Южной» группировки войск уничтожено до 200 украинских военнослужащих», — сообщили в российском оборонном ведомстве.
Кроме того, были уничтожены две боевые бронированные машины, два автомобиля, две гаубицы Д-30 и одна Д-20.
Также в районе Авдеевки уничтожен склад боеприпасов 36-й бригады морской пехоты ВСУ.
Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что приграничный посёлок Краснооктябрьский в Глушковском районе обстрелян со стороны Украины.