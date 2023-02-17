Российские военные уничтожили на донецком направлении до 200 боевиков ВСУ

Москва, , 14:26 — REGNUM Вооруженные силы России уничтожили за сутки на донецком направлении до 200 военных ВСУ, сообщили 17 февраля в Министерстве обороны РФ.

Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ © РИА Новости

«На донецком направлении в ходе наступательных действий «Южной» группировки войск уничтожено до 200 украинских военнослужащих», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, были уничтожены две боевые бронированные машины, два автомобиля, две гаубицы Д-30 и одна Д-20.

Также в районе Авдеевки уничтожен склад боеприпасов 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что приграничный посёлок Краснооктябрьский в Глушковском районе обстрелян со стороны Украины.