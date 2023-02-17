Москва, 17 февраля, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Вооруженные силы России за сутки уничтожили на купянском направлении до 80 военных ВСУ, сообщили 17 февраля в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВС РФ на Украине

Так, на указанном направлении активными действиями подразделений, огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка, Лиман Первый, Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР.

«За сутки на данном направлении уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские военнослужащие уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, а также три танка, две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS, три боевые бронированные машины, восемь автотранспортных средств, самоходную гаубицу «Гвоздика», две гаубицы Д-20 и Д-30.