Курский губернатор: ВСУ выпустили пять снарядов по посёлку Краснооктябрьский

Курск, , 14:19 — REGNUM Приграничный посёлок Краснооктябрьский в Глушковском районе Курской области обстрелян со стороны Украины. Об этом губернатор региона Роман Старовойт сообщил 17 февраля в своём телеграм-канале.

Артиллерийский обстрел ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Зафиксировано пять прилётов. Пострадавших, к счастью, нет, но осколками посекло крышу, фасад и забор одного домовладения», — уточнил Старовойт.

Он добавил, что в посёлке нарушено электроснабжение, ремонтные бригады начали устранять повреждения.

Ранее Старовойт сообщил об обстреле двух приграничных сёл в Суджанском районе. В окрестностях сёл Горналь и Гуево упали не менее 15 снарядов.