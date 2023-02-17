Москва, 17 февраля 2023, 14:17 — REGNUM Призыв американских властей к своим гражданам воздержаться от поездок в Россию и Белоруссию является очередной провокацией США. Об этом 17 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

«Это очередная американская провокация — призыв к американским гражданам отказаться от поездок в Россию и Белоруссию или, наоборот, выезжать, если они там находятся», — сказала Захарова.

Она отметила, что именно для США характерны угрозы ареста, опасность подвергнуться «харассменту, вымогательству, плохому обращению, или произвольному задержанию», о которых говорит Госдеп.

Напомним, 13 февраля посольство США в РФ призвало американцев немедленно покинуть страну и воздержаться от поездок в Россию.