Захарова назвала провокацией призыв Госдепа к гражданам США отказаться от поездок в Россию

Москва, , 14:17 — REGNUM Призыв американских властей к своим гражданам воздержаться от поездок в Россию и Белоруссию является очередной провокацией США. Об этом 17 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

«Это очередная американская провокация — призыв к американским гражданам отказаться от поездок в Россию и Белоруссию или, наоборот, выезжать, если они там находятся», — сказала Захарова.

Она отметила, что именно для США характерны угрозы ареста, опасность подвергнуться «харассменту, вымогательству, плохому обращению, или произвольному задержанию», о которых говорит Госдеп.

Напомним, 13 февраля посольство США в РФ призвало американцев немедленно покинуть страну и воздержаться от поездок в Россию.