Москва, 17 февраля, 2023, 14:14 — ИА Регнум. В ближайшие 20 лет потребление газа, по экспертным оценкам, вырастет не менее чем на 20%, заявил 17 февраля президент России Владимир Путин.

Михаил Метцель/POOL/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

Как сообщалось ранее, президент 17 февраля принимает участие в мероприятиях, посвященных 30-летию Газпрома. В частности, он провел двухчасовую встречу с главой компании Алексеем Миллером.

Около половины прироста потребления придется на Азиатско-Тихоокеанский регион, прежде всего на Китай, отметил Владимир Путин.

Как сообщалось ранее, президент России 17 февраля заявил, что газ еще долго будет оставаться «ценнейшим ресурсом» и «реальным активом», а потому перед Газпромом, активы которого являются «астрономическими», стоят очень масштабные задачи.