Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предлагают внести сельский туризм в ОКВЭД

Москва, , 14:14 — REGNUM Новый вид экономической деятельности «Сельский туризм» предлагают включить в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД). Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля, с такой инициативой выступили депутаты от фракции «Новые люди» Александр Дёмин и Сангаджи Тарбаев.

Работники конюшни готовятся к прибытию очередного круизного парохода в туристической деревне Мандроги © Алексей Даничев/РИА Новости

В своем письме на имя заместителя министра экономического развития Дмитрию Вахрукову они указали, что активно развивающийся сельский туризм обладает внушительным потенциалом как с точки зрения привлечения инвестиций, так и с точки зрения создания новых рабочих мест в сельской местности и малых городах численностью до 30 тысяч человек.

Депутаты уверены, что развитие сельского туризма может стать одним из ключевых факторов улучшения социально-экономического положения сельских территорий.

«Вместе с тем этот вид деятельности до сих пор не закреплен в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности. Между тем от наличия соответствующего кода ОКВЭД и возможности указать сельский туризм в качестве основного вида деятельности зависит не только определение статуса уже созданных предпринимателями объектов, но и существование таких объектов, среди которых есть успешные и процветающие хозяйства», — говорится в письме (документ есть в распоряжении редакции).

Парламентарии обращают внимание на то, что сейчас предприниматели, создающие и развивающие проекты в сфере сельского туризма, указывают в качестве основных те виды деятельности, которые связаны с растениеводством и животноводством. Однако это создает определенные риски для их бизнеса в силу действия запрета на строительство зданий и сооружений на землях сельскохозяйственного назначения, пояснили они.

Дёмин и Тарбаев считают, что выделение в структуре ОКВЭД видов деятельности, связанных с сельским туризмом, и, в первую очередь, с агротуризмом, позволило бы существенно снизить эти риски и поддержать развивающуюся отрасль сельского туризма.

«При этом в указанную группировку целесообразно включить деятельность, связанную с ознакомлением с особенностями работ, осуществляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями и (или) участием в сельскохозяйственных работах без извлечения материальной выгоды. Учитывая изложенное, просим расширить класс 01 «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях» раздела А ОКВЭД, включив в него новый вид экономической деятельности «Сельский туризм» (с выделением подвида экономической деятельности «Агротуризм»)», — указали авторы обращения.