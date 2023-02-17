Брюссель, 17 февраля, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что не контактировал с президентом России Владимиром Путиным с лета 2022 года, при этом он подчеркнул, что «ничего не исключает и ни от чего не отгораживается».

Иван Шилов ИА REGNUM Шарль Мишель

«На моем уровне с Владимиром Путиным переговоры были до лета прошлого года», — сказал он в интервью бельгийскому телеканалу LN24.

Позднее, добавил Мишель, он решил, что такие переговоры на данный момент не приносят достаточной пользы.

«Но я ничего не исключаю и ни от чего не отгораживаюсь», — заключил глава Евросовета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишель заявил, что в Евросоюзе считают, что российские активы были «справедливо» заморожены, и планируют передать их Киеву.

В Еврокомиссии неоднократно указывали на то, что не нашли законных оснований использовать замороженные российские активы. При этом в ЕС продолжают рассуждать, на что могли бы пойти эти средства.