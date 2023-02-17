Военный ВСУ пожаловался на работу танка Т-64
Мадрид, 17 февраля 2023, 14:27 — REGNUM Украинский военнослужащий пожаловался на работу танка Т-64, который вдвое старше его. Своё мнение боец выразил в интервью испанской газете El País.
«Моему танку более 50 лет, он вдвое старше меня», — сказал 28-летний командир танковой роты первой бронетанковой бригады ВСУ.
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По словам украинца, гусеницы машины, выпущенной в Советском союзе, сильно изношены, орудие заклинивало приблизительно пяти раз. Боец ВСУ посетовал, что ему приходилось уходить с поля боя. Он также добавил, что ждёт поставок немецких танков Leopard.
Как сообщало ИА REGNUM, свыше 60% опрошенных жителей Германии не поддерживают передачу Украине истребителей.